Болотский Или Болоцкий Поликарп Григорьевич
Место рожденияТомская губерния, Кузнецкий уезд, Яминская волость, пос. Гордевский
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Болоцкий Григорий
Мать: не указана
Томская губерния, Кузнецкий уезд, Яминская волость, пос. Гордевский
Бракосочетание
18.01.1908
На 1911год Томская губерния, Яминская волость, Кузнецкий уезд, село Гордеевское, церковь Покровская, на 1992г Троицкий район
Рождение ребёнка
1908
Сын: Болотский Петр Поликарпович
Мать ребёнка: Болоцкая София Стефановна
Томская губерния, Кузнецкий уезд, Яминская волость, поселок Гордеевский
Рождение ребёнка
25.04.1919
Дочь: Учаева Александра Поликарповна
Мать ребёнка: Болоцкая София Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Терехова Ольга Поликарповна
Мать ребёнка: Болоцкая София Стефановна
Смерть
Неизвестно