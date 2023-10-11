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Болотский Или Болоцкий Поликарп Григорьевич

Место рождения

Томская губерния, Кузнецкий уезд, Яминская волость, пос. Гордевский

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Болоцкий Григорий

Мать: не указана

Томская губерния, Кузнецкий уезд, Яминская волость, пос. Гордевский
Бракосочетание
18.01.1908

Жена: Болоцкая София Стефановна

На 1911год Томская губерния, Яминская волость, Кузнецкий уезд, село Гордеевское, церковь Покровская, на 1992г Троицкий район
Рождение ребёнка
1908

Сын: Болотский Петр Поликарпович

Мать ребёнка: Болоцкая София Стефановна

Томская губерния, Кузнецкий уезд, Яминская волость, поселок Гордеевский
Рождение ребёнка
25.04.1919

Дочь: Учаева Александра Поликарповна

Мать ребёнка: Болоцкая София Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Ольга Поликарповна

Мать ребёнка: Болоцкая София Стефановна

Смерть
Неизвестно
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