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Некрасов Андрей Спиридонович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

09.06.1760

Дата смерти

02.12.1843

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1760

Отец: Некрасов Спиридон Иванов

Мать: Некрасова Марфа Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Василиса Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.06.1780

Сын: Некрасов Петр Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Некрасов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1794

Дочь: Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1801

Сын: Некрасов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Лаврентьевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Лаврентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.12.1843
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: водянкою
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