Некрасов Андрей Спиридонович
Место рождения
Дата рождения09.06.1760
Дата смерти02.12.1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1760
Отец: Некрасов Спиридон Иванов
Мать: Некрасова Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Василиса Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
21.06.1780
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Некрасов Николай Андреевич
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
23.06.1794
Дочь: Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Лаврентьевна
Рождение ребёнка
23.06.1801
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1843
Причина смерти: водянкою