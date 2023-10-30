Котов Тимофей Ульянов
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Котов Ульян Александров
Мать: Котова Федосья
Рождение ребёнка
29.10.1839
Мать ребёнка: Котова Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
24.07.1845
Сын: Котов Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Котова Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
08.08.1847
Мать ребёнка: Котова Авдотья Павлова
Военная служба
С 1848 по 15.09.1850
Смерть
Неизвестно