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Котов Тимофей Ульянов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Котов Ульян Александров

Мать: Котова Федосья

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.10.1839

Сын: Котов Казьма Тимофеев

Мать ребёнка: Котова Авдотья Павлова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.07.1845

Сын: Котов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Котова Авдотья Павлова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.08.1847

Сын: Котов Максим Тимофеев

Мать ребёнка: Котова Авдотья Павлова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Военная служба
С 1848 по 15.09.1850
Смерть
Неизвестно
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