Красных (Федосеева) Эмма Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красных (Федосеева) Эмма Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красных Владимир Сергеевич

Мать: Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Федосеев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федосеев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Федосеев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федосеев Владимир

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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