Красных (Федосеева) Эмма Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Красных Владимир Сергеевич
Мать: Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Федосеев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федосеев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Федосеев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федосеев Владимир
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно