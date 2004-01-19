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Барановская Дарина Александрова
Барановская Дарина Александрова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.01.2004
Пол
Женский
Отец
Барановский Александр Анатольевич
1972 г.р.
Мать
Барановская (Х) Наталья
1976 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.2004
Отец:
Барановский Александр Анатольевич
Мать:
Барановская Наталья
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