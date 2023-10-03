Смагина (Махина) Елена Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1873
Рождение ребёнка
26.12.1875
Дочь: Анисья Михайловна
Отец ребёнка: Смагин Михаил Данилов
Рождение ребёнка
05.06.1878
Дочь: Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Смагин Михаил Данилов
Рождение ребёнка
05.06.1878
Отец ребёнка: Смагин Михаил Данилов
Рождение ребёнка
30.01.1880
Отец ребёнка: Смагин Михаил Данилов
Смерть
Неизвестно