Смагина (Махина) Елена Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смагина (Махина) Елена Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1873

Муж: Смагин Михаил Данилов

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.12.1875

Дочь: Анисья Михайловна

Отец ребёнка: Смагин Михаил Данилов

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.06.1878

Дочь: Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Смагин Михаил Данилов

Рождение ребёнка
05.06.1878

Сын: Смагин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Смагин Михаил Данилов

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.01.1880

Сын: Смагин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Смагин Михаил Данилов

Ранино, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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