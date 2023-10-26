Маркарян Вартануш Асатуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркарян Вартануш Асатуровна

Маркарян Вартануш Асатуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркарян Асатур

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Искандарян Арам Саркисович

Отец ребёнка: Искандарян Саркис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Искандарян Кнарик Саркисовна

Отец ребёнка: Искандарян Саркис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Искандарян Анаида Саркисовна

Отец ребёнка: Искандарян Саркис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Искандарян Саркис

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close