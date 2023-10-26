Маркарян Вартануш Асатуровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркарян Асатур
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Искандарян Арам Саркисович
Отец ребёнка: Искандарян Саркис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Искандарян Кнарик Саркисовна
Отец ребёнка: Искандарян Саркис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Искандарян Анаида Саркисовна
Отец ребёнка: Искандарян Саркис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Искандарян Саркис
Смерть
Неизвестно