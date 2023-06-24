Макушина Ирина Сысоевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1852
Отец ребёнка: Макушин Михаил Филимонович
Рождение ребёнка
14.08.1854
Дочь: Назарова Васса Михайловна
Отец ребёнка: Макушин Михаил Филимонович
Рождение ребёнка
13.11.1856
Дочь: Назарова Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Макушин Михаил Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно