Макушина Ирина Сысоевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушина Ирина Сысоевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1852

Сын: Макушин Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Макушин Михаил Филимонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.08.1854

Дочь: Назарова Васса Михайловна

Отец ребёнка: Макушин Михаил Филимонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1856

Дочь: Назарова Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Макушин Михаил Филимонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макушин Михаил Филимонович

Смерть
Неизвестно