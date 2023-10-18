Красильникова (Соколова) Марфа Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова (Соколова) Марфа Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Соколов Владимир

Мать: Соколова Агрипина

Рождение ребёнка
1932

Сын: Красильников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Красильников Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Круглова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Красильников Михаил Артемьевич

Рождение ребёнка
?.08.1937

Дочь: Колесникова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Красильников Михаил Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Михаил Артемьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Сырохватово, город Бор, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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