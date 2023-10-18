Красильникова (Соколова) Марфа Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Соколов Владимир
Мать: Соколова Агрипина
Рождение ребёнка
1932
Сын: Красильников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Красильников Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Круглова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Красильников Михаил Артемьевич
Рождение ребёнка
?.08.1937
Дочь: Колесникова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Красильников Михаил Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозница
Место жительства
Неизвестно
Сырохватово, город Бор, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно