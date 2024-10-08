Тарасов Иван Филиппович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасов Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Тарасов Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тарасов Захар Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Тарасов (Ануфрий) Анофрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1840

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