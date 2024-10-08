Тарасов Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Тарасов (Ануфрий) Анофрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840