Шустов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШустов Дмитрий

Шустов Дмитрий

avatar

Место рождения

Шкинь, Коломенский, Московская область

Дата рождения

12.06.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1912

Отец: Шустов Корнилий Иванович

Мать: Шустова Екатерина Дмитриевна

Шкинь, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close