Астрихинская Полина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Астрихинский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Астрихинский Сергей
Отец ребёнка: Астрихинский Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Астрихинский Иван
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно