Астрихинская Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астрихинская Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Астрихинский Иван

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астрихинский Сергей

Отец ребёнка: Астрихинский Иван

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астрихинский Иван

Смерть
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия