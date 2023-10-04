Глазачев Евгений Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазачев Евгений Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1917

Дата смерти

17.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазачева Зоя Анисимовна

Рождение ребёнка
27.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазачева Зоя Анисимовна

Рождение ребёнка
21.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазачева Зоя Анисимовна

Рождение ребёнка
15.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазачева Зоя Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазачева Зоя Анисимовна

Смерть
17.08.1974
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