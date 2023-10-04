Глазачев Евгений Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1917
Дата смерти17.08.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1949
Рождение ребёнка
27.11.1950
Рождение ребёнка
21.04.1952
Рождение ребёнка
15.12.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глазачева Зоя Анисимовна
Смерть
17.08.1974