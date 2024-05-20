Бенце (Мерзлякова) Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Екатерина Золтановна
Отец ребёнка: Бенце Золтан Степанович
Рождение ребёнка
23.09.1977
Дочь: Бенце Ангела Золтановна
Отец ребёнка: Бенце Золтан Степанович
Рождение ребёнка
13.05.1979
Дочь: Галицкая Каролина Золтановна
Отец ребёнка: Бенце Золтан Степанович
Рождение ребёнка
05.02.1984
Дочь: Бенце Виктория Золтановна
Отец ребёнка: Бенце Золтан Степанович
Рождение ребёнка
03.04.1985
Дочь: Тимофеева Маргарита Золтановна
Отец ребёнка: Бенце Золтан Степанович