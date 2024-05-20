Бенце (Мерзлякова) Светлана Михайловна 03.06.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бенце (Мерзлякова) Светлана Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Екатерина Золтановна

Отец ребёнка: Бенце Золтан Степанович

Рождение ребёнка
23.09.1977

Дочь: Бенце Ангела Золтановна

Отец ребёнка: Бенце Золтан Степанович

Рождение ребёнка
13.05.1979

Дочь: Галицкая Каролина Золтановна

Отец ребёнка: Бенце Золтан Степанович

Рождение ребёнка
05.02.1984

Дочь: Бенце Виктория Золтановна

Отец ребёнка: Бенце Золтан Степанович

Рождение ребёнка
03.04.1985

Дочь: Тимофеева Маргарита Золтановна

Отец ребёнка: Бенце Золтан Степанович

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