Трофимовъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смерти09.03.1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Трубинъ Ионъ
Мать: Трубина Агрофена
Бракосочетание
08.02.1842
Жена: Трофимова Матрена
Рождение ребёнка
11.09.1843
Мать ребёнка: Трофимова Матрена
Рождение ребёнка
20.12.1846
Сын: Трофимовъ Степанъ
Мать ребёнка: Трофимова Матрена
Рождение ребёнка
27.05.1849
Сын: Трофимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Трофимова Матрена
Рождение ребёнка
1852
Сын: Трофимовъ Сидоръ
Мать ребёнка: Трофимова Матрена
Рождение ребёнка
13.05.1854
Сын: Трофимовъ Несторъ
Мать ребёнка: Трофимова Матрена
Смерть
09.03.1856