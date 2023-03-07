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Трофимовъ Ефимъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1820

Дата смерти

09.03.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Трубинъ Ионъ

Мать: Трубина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.02.1842

Жена: Трофимова Матрена

Рождение ребёнка
11.09.1843

Сын: Трофимовъ Ионовъ Никита

Мать ребёнка: Трофимова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1846

Сын: Трофимовъ Степанъ

Мать ребёнка: Трофимова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1849

Сын: Трофимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Трофимова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Сын: Трофимовъ Сидоръ

Мать ребёнка: Трофимова Матрена

Рождение ребёнка
13.05.1854

Сын: Трофимовъ Несторъ

Мать ребёнка: Трофимова Матрена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
09.03.1856
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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