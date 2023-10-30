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Хитрых Иван Алексеев

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Левашева Мария Иванова

Мать ребёнка: Хитрых Анна Егорова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Хитрых Анна Егорова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.09.1906

Сын: Хитрых Димитрий Иванов

Мать ребёнка: Хитрых Анна Егорова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.02.1908

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Хитрых Анна Егорова

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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