Хитрых Иван Алексеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Левашева Мария Иванова
Мать ребёнка: Хитрых Анна Егорова
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Хитрых Анна Егорова
Рождение ребёнка
15.09.1906
Мать ребёнка: Хитрых Анна Егорова
Рождение ребёнка
25.02.1908
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Хитрых Анна Егорова
Смерть
Неизвестно