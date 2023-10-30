Милорадович (Катеринич) Ольга Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милорадович (Катеринич) Ольга Кирилловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1862

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1885

Муж: Милорадович Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1886

Сын: Милорадович Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Милорадович Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Граф.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Милорадович София Григорьевна

Отец ребёнка: Милорадович Григорий Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1945
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