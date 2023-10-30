Милорадович (Катеринич) Ольга Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1885
Рождение ребёнка
1886
Сын: Милорадович Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Милорадович Григорий Александрович
Граф.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Милорадович София Григорьевна
Отец ребёнка: Милорадович Григорий Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1945