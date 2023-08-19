Маслов малой Иван Сергиев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти24.12.1832
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Маслов Сергий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1802
Сын: Маслов Иасеон Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1803
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1805
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Голоднова Мария Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1811
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.12.1832
Причина смерти: от горячки