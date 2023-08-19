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Маслов малой Иван Сергиев

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

24.12.1832

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Маслов Сергий

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1802

Сын: Маслов Иасеон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.11.1803

Сын: Маслов Иван Иванов малой

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.02.1805

Сын: Маслов Алексий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Голоднова Мария Иванова

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.08.1811

Сын: Маслов Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
24.12.1832
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки