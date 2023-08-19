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Маслов Иван Иванов малой

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.11.1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1803

Отец: Маслов Малой Иван Сергиев

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
24.01.1823

Жена: Маслова Елисавета Саввастианова

Бракосочетание
27.04.1828

Жена: Маслова Ксения Егорова

Рождение ребёнка
21.02.1829

Дочь: Мариамия Иванова

Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.07.1830

Сын: Маслов Борис Иванов

Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1832

Сын: Маслов Василий Иванов

Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1833

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.02.1836

Дочь: Мариамна Иванова

Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1838

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.1840

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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