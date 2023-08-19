Маслов Иван Иванов малой
Место рождения
Дата рождения10.11.1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1803
Отец: Маслов Малой Иван Сергиев
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1823
Бракосочетание
27.04.1828
Жена: Маслова Ксения Егорова
Рождение ребёнка
21.02.1829
Дочь: Мариамия Иванова
Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова
Рождение ребёнка
24.07.1830
Сын: Маслов Борис Иванов
Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова
Рождение ребёнка
25.04.1832
Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова
Рождение ребёнка
30.10.1833
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова
Рождение ребёнка
22.02.1836
Дочь: Мариамна Иванова
Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова
Рождение ребёнка
22.01.1838
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова
Рождение ребёнка
05.08.1840
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Маслова Ксения Егорова
Смерть
Неизвестно