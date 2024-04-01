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Сизухина Ирина Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1766

Сын: Сизухин Василий Ермолаев

Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Сизухин Федор Ермолаев

Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Сизухин Сергей Ермолаев

Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Анисья Ермолаева

Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев

Рождение ребёнка
16.04.1780

Сын: Сизухин Дмитрий Ермолаев

Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Сизухин Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Сизухин Федор 2 Ермолаев

Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Васса Ермолаева

Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Матрона Ермолаеаа

Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев

Смерть
Неизвестно
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