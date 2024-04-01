Сизухина Ирина Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1766
Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1771
Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Анисья Ермолаева
Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев
Рождение ребёнка
16.04.1780
Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1783
Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Васса Ермолаева
Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Матрона Ермолаеаа
Отец ребёнка: Сизухин Ермолай Отст. Дрг. Кр. Пп Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно