Панфилов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1985
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1985
Отец: Панфилов Александр
Рождение ребёнка
26.09.2021
Сын: Панфилов МИхаил Владимирович
Мать ребёнка: Демакова Светлана Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Панфилова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панфилова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Панфилова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно