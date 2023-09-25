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Панфилов Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1985

Отец: Панфилов Александр

Мать: Панфилова Любовь Анатольевна

Рождение ребёнка
26.09.2021

Сын: Панфилов МИхаил Владимирович

Мать ребёнка: Демакова Светлана Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Панфилова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панфилова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Панфилова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демакова Светлана Андреевна

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