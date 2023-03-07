Копейкина (Налимова (?)) Ирина Иванова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1899
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1899
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов
Рождение ребёнка
01.01.1901
Дочь: Татьяна Николаева
Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов
Рождение ребёнка
11.03.1904
Сын: Копейкин Алексей Николаев
Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов
Рождение ребёнка
11.01.1909
Дочь: Елизавета Николаева
Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов
Рождение ребёнка
11.11.1911
Дочь: Екатерина Николаева
Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Копейкин Василий (2)
Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов
Рождение ребёнка
16.12.1914
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов
Рождение ребёнка
16.02.1918
Дочь: Тамара Николаева
Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов
Смерть
Неизвестно