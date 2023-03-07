Копейкина (Налимова (?)) Ирина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копейкина (Налимова (?)) Ирина Иванова

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Место рождения

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
10.01.1899

Муж: Копейкин Николай Семенов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.05.1899

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.01.1901

Дочь: Татьяна Николаева

Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.03.1904

Сын: Копейкин Алексей Николаев

Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.1909

Дочь: Елизавета Николаева

Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1911

Дочь: Екатерина Николаева

Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Копейкин Василий (2)

Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.12.1914

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1918

Дочь: Тамара Николаева

Отец ребёнка: Копейкин Николай Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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