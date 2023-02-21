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Акилина Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВАНИСОВО РС-1782 У него жена Акулина Павлова дочь старинная той же вотчины деревни Иванисова 36=1746 бракосочетание АНДРЕЕВСКОЕ
Рождение ребёнка
1776

Сын: Герасим Васильев

Отец ребёнка: Василий Самсонов

РС-1782 Герасим 6=1776
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Василий Самсонов

РС-1782 Татьяна 4=1778
Рождение ребёнка
1779

Сын: Игнат Васильев

Отец ребёнка: Василий Самсонов

РС-1782 Игнатей 3=1779
Рождение ребёнка
1782

Сын: Степан Васильев

Отец ребёнка: Василий Самсонов

РС-1782 Степан 6 месяцев=1782
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Самсонов

Место жительства
Неизвестно
Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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