Акилина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВАНИСОВО РС-1782 У него жена Акулина Павлова дочь старинная той же вотчины деревни Иванисова 36=1746 бракосочетание АНДРЕЕВСКОЕ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Герасим Васильев
Отец ребёнка: Василий Самсонов
РС-1782 Герасим 6=1776
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Васильева
Отец ребёнка: Василий Самсонов
РС-1782 Татьяна 4=1778
Рождение ребёнка
1779
Сын: Игнат Васильев
Отец ребёнка: Василий Самсонов
РС-1782 Игнатей 3=1779
Рождение ребёнка
1782
Сын: Степан Васильев
Отец ребёнка: Василий Самсонов
РС-1782 Степан 6 месяцев=1782
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Самсонов
Место жительства
Неизвестно
Иванисово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно