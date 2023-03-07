Останина (Чермных) Параскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Чермных) Параскева Иванова

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Место рождения

дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1720 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1734

Дочь: Чермных Стефанида Никифорова

Отец ребёнка: Останин Никифор Тимофеев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Васса Никифорова

Отец ребёнка: Останин Никифор Тимофеев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Останин Варфоломей Никифоров

Отец ребёнка: Останин Никифор Тимофеев

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Никифор Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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