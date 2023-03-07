Останина (Чермных) Параскева Иванова
Место рождениядер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1734
Дочь: Чермных Стефанида Никифорова
Отец ребёнка: Останин Никифор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Васса Никифорова
Отец ребёнка: Останин Никифор Тимофеев
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Останин Варфоломей Никифоров
Отец ребёнка: Останин Никифор Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762