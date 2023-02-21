Лисий Лука Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисий Лука Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Чеботько Евдокия Лукинична

Мать ребёнка: Лисий Наталья

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья Лукьяновна

Мать ребёнка: Лисий Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисий Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисий Семён Лукьянович

Мать ребёнка: Лисий Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Лукьяновна

Мать ребёнка: Лисий Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Луьяновна

Мать ребёнка: Лисий Наталья

Смерть
Неизвестно
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