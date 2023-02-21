Лисий Лука Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Чеботько Евдокия Лукинична
Мать ребёнка: Лисий Наталья
Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья Лукьяновна
Мать ребёнка: Лисий Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лисий Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лисий Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Лукьяновна
Мать ребёнка: Лисий Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Луьяновна
Мать ребёнка: Лисий Наталья
Смерть
Неизвестно