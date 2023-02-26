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Семён Иоаннов

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Место рождения

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.02.1875

Дата смерти

02.06.1878

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1854 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1875

Отец: Иван Киреев

Мать: Васса Артёмова

д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.06.1878
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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