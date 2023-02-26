Семён Иоаннов
Место рожденияд.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.02.1875
Дата смерти02.06.1878
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1875
Отец: Иван Киреев
Мать: Васса Артёмова
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.06.1878
д.Чачуры Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище