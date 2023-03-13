(Петрова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Петровъ Семенъ

Мать: Петрова Анна Ефимова

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