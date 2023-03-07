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Овчинников Александр Анатольевич

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

09.08.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1972

Отец: Овчинников Анатолий Александрович

Мать: Овчинникова Любовь Платоновна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
18.08.1994

Жена: Овчинникова Елена Давыдовна

Рождение ребёнка
19.08.1998

Дочь: Лобес Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Овчинникова Елена Давыдовна

Меменгем, Германия
Рождение ребёнка
03.06.1999

Дочь: Лобес Александра Александровна

Мать ребёнка: Овчинникова Елена Давыдовна

Меменгем, Германия
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