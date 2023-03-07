Овчинников Александр Анатольевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1972
Бракосочетание
18.08.1994
Рождение ребёнка
19.08.1998
Дочь: Лобес Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Овчинникова Елена Давыдовна
Меменгем, Германия
Рождение ребёнка
03.06.1999
Дочь: Лобес Александра Александровна
Мать ребёнка: Овчинникова Елена Давыдовна
Меменгем, Германия