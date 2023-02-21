Лазутин Лазарь Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиДо 1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Лазутин Андрей
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Лазутина Евдокия Лазаревна
Мать ребёнка: Лазутина Офимья Андреевна
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Лазутина Офимья Андреевна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Лазутина Офимья Андреевна
Рождение ребёнка
1796
Сын: Лазутин Алексей Лазаревич
Мать ребёнка: Лазутина Офимья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1831