Лазутин Лазарь Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазутин Лазарь Андреевич

Лазутин Лазарь Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

До 1831

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Лазутин Андрей

Мать: Лазутина Марфа Герасимовна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Лазутина Евдокия Лазаревна

Мать ребёнка: Лазутина Офимья Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1789

Сын: Лазутин Захар Лазаревич

Мать ребёнка: Лазутина Офимья Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795

Сын: Лазутин Матфей Лазаревич

Мать ребёнка: Лазутина Офимья Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1796

Сын: Лазутин Алексей Лазаревич

Мать ребёнка: Лазутина Офимья Андреевна

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазутина Офимья Андреевна

Смерть
До 1831
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close