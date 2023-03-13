Гаврилова Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилова Анастасия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Гавриловъ Константинъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Андреянъ

Рождение ребёнка
14.06.1876

Сын: Гавриловъ Петръ

Отец ребёнка: Гавриловъ Андреянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1881

Сын: Гавриловъ Касьянъ

Отец ребёнка: Гавриловъ Андреянъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриловъ Андреянъ

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