Гаврилова Анастасия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Гавриловъ Андреянъ
Рождение ребёнка
14.06.1876
Сын: Гавриловъ Петръ
Отец ребёнка: Гавриловъ Андреянъ
Рождение ребёнка
20.02.1881
Сын: Гавриловъ Касьянъ
Отец ребёнка: Гавриловъ Андреянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриловъ Андреянъ