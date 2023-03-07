Ситникова (Панфилова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Панфилова) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.07.1888

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888

Отец: Панфиловъ Гаврила

Мать: Прасковья Алексеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1909

Муж: Ситниковъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1911

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1913

Дочь: Ситникова Анастасия

Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.12.1913

Сын: Ситниковъ Василий

Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1914

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1916

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1918

Сын: Ситниковъ Александръ

Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Анастасия

Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ

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