Ситникова (Панфилова) Анна
Место рождения
Дата рождения11.07.1888
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888
Отец: Панфиловъ Гаврила
Мать: Прасковья Алексеева
Бракосочетание
26.01.1909
Муж: Ситниковъ Семенъ
Рождение ребёнка
20.09.1911
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ
Рождение ребёнка
09.04.1913
Дочь: Ситникова Анастасия
Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ
Рождение ребёнка
26.12.1913
Сын: Ситниковъ Василий
Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ
Рождение ребёнка
11.06.1914
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.06.1916
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ
Рождение ребёнка
25.10.1918
Сын: Ситниковъ Александръ
Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Анастасия
Отец ребёнка: Ситниковъ Семенъ