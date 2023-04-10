Лебедева Александра Ильинишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1888
Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Лебедева Александра Филипповна
Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1915
Сын: Лебедев Григорий Филиппович
Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1916
Сын: Лебедев Александр Филиппович
Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
19.11.1919
Сын: Лебедев Николай Филиппович
Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Владимир Филиппович
Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно