Лебедева Александра Ильинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Александра Ильинишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1888

Сын: Лебедев Петр Филиппович

Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Лебедева Александра Филипповна

Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1915

Сын: Лебедев Григорий Филиппович

Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1916

Сын: Лебедев Александр Филиппович

Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.11.1919

Сын: Лебедев Николай Филиппович

Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Лебедев Филипп Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Филипп Васильевич

Смерть
Неизвестно
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