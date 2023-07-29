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Жариков Матвей Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Жариков Климент Власович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1817

Дочь: Жарикова Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Жарикова Феодосия Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Жарикова Параскева Матвеевна

Мать ребёнка: Жарикова Феодосия Зиновьевна

Рождение ребёнка
Около 04.01.1822

Дочь: Жарикова Домна Матвеевна

Мать ребёнка: Жарикова Феодосия Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1824

Дочь: Жарикова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Жарикова Феодосия Зиновьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Жарикова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Жарикова Феврония

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Жариков Прохор Матвеевич

Мать ребёнка: Жарикова Феврония

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Жариков Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Жарикова Феврония

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Евсикова Евгения Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарикова Феврония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарикова Феодосия Зиновьевна

Смерть
Неизвестно