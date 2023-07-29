Жариков Матвей Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1798
Отец: Жариков Климент Власович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1817
Дочь: Жарикова Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Жарикова Феодосия Зиновьевна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Жарикова Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Жарикова Феодосия Зиновьевна
Рождение ребёнка
Около 04.01.1822
Дочь: Жарикова Домна Матвеевна
Мать ребёнка: Жарикова Феодосия Зиновьевна
Рождение ребёнка
13.04.1824
Дочь: Жарикова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Жарикова Феодосия Зиновьевна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Жарикова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Жарикова Феврония
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Жарикова Феврония
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Жариков Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Жарикова Феврония
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Евсикова Евгения Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жарикова Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно