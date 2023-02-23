Анисья Степанова
Место рождениядер. Самодуровка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Самодуровка
Бракосочетание
28.09.1869
Рождение ребёнка
19.11.1870
Дочь: Екатерина (Трофимова, Хрисанфова)
Отец ребёнка: Трифон (Трофим (в крещ. - Хрисанф) Кононов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно