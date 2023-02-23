Анисья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Степанова

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Место рождения

дер. Самодуровка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Самодуровка
Бракосочетание
28.09.1869

Муж: Трифон (Трофим (в крещ. - Хрисанф) Кононов

Рождение ребёнка
19.11.1870

Дочь: Екатерина (Трофимова, Хрисанфова)

Отец ребёнка: Трифон (Трофим (в крещ. - Хрисанф) Кононов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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