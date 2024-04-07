Яковлев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Андрей

Место рождения

Россия, гор. Вотскинск, Удм. респ.

Дата рождения

16.06.1981

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1952 г.р.

Жена

1979 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1981

Отец: Яковлев Валерий

Мать: Яковлева (Шишкина) Нина

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель
Образование
Неизвестно
высшее
Бракосочетание
25.?.2006

Жена: Яковлева (Диментьева) Александра

Рождение ребёнка
26.06.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Диментьева) Александра

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