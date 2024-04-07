Яковлев Андрей
Место рожденияРоссия, гор. Вотскинск, Удм. респ.
Дата рождения16.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1981
Отец: Яковлев Валерий
Мать: Яковлева (Шишкина) Нина
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-строитель
Образование
Неизвестно
высшее
Бракосочетание
25.?.2006
Рождение ребёнка
26.06.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева (Диментьева) Александра