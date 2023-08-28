Матикайнен Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1851
Дата смерти23.10.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1880
Рождение ребёнка
15.05.1881
Сын: Матикайнен Петр Саломонович
Отец ребёнка: Матикайнен Саломон Петрович
Рождение ребёнка
03.04.1886
Сын: Матикайнен Петр Саломонович
Отец ребёнка: Матикайнен Саломон Петрович
Рождение ребёнка
27.02.1889
Сын: Матикайнен Адам Саломонович
Отец ребёнка: Матикайнен Саломон Петрович
Рождение ребёнка
18.04.1894
Сын: Матикайнен Матвей Саломонович
Отец ребёнка: Матикайнен Саломон Петрович
Смерть
23.10.1923