Матикайнен Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатикайнен Анна Ивановна

Матикайнен Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1851

Дата смерти

23.10.1923

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.06.1880

Муж: Матикайнен Саломон Петрович

Рождение ребёнка
15.05.1881

Сын: Матикайнен Петр Саломонович

Отец ребёнка: Матикайнен Саломон Петрович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.04.1886

Сын: Матикайнен Петр Саломонович

Отец ребёнка: Матикайнен Саломон Петрович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.02.1889

Сын: Матикайнен Адам Саломонович

Отец ребёнка: Матикайнен Саломон Петрович

Рождение ребёнка
18.04.1894

Сын: Матикайнен Матвей Саломонович

Отец ребёнка: Матикайнен Саломон Петрович

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
23.10.1923
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close