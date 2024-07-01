Бельчанинова (Черечуева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1904
Дата смерти18.01.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1932
Сын: Бельчанинов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Бельчанинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
26.01.1934
Сын: Бельчанинов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Бельчанинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1935
Сын: Бельчанинов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Бельчанинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
12.11.1937
Дочь: Бельчанинова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Бельчанинов Михаил Васильевич
Смерть
18.01.1988