Бельчанинова (Черечуева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельчанинова (Черечуева) Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1904

Дата смерти

18.01.1988

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельчанинов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
23.01.1932

Сын: Бельчанинов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Бельчанинов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
26.01.1934

Сын: Бельчанинов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Бельчанинов Михаил Васильевич

Березичский Стеклозавод, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.11.1935

Сын: Бельчанинов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Бельчанинов Михаил Васильевич

Березичский Стеклозавод, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.11.1937

Дочь: Бельчанинова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Бельчанинов Михаил Васильевич

Смерть
18.01.1988

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