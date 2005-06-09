Плохотников Андрей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлохотников Андрей Алексеевич

Плохотников Андрей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2005

Отец: Плохотников Алексей Николаевич

Мать: Патракеева Татьяна Александровна