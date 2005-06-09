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Плохотников Андрей Алексеевич
Плохотников Андрей Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.2005
Пол
Мужской
Отец
Плохотников Алексей Николаевич
1973 г.р.
Мать
Патракеева Татьяна Александровна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.2005
Отец:
Плохотников Алексей Николаевич
Мать:
Патракеева Татьяна Александровна
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