Бобринских Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобринских Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бобринских (Рыбина) Аграфена Акимовна

Рождение ребёнка
26.04.?

Дочь: Бобринских Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Бобринских (Пастухова) Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобринских (Пастухова) Зоя

Рождение ребёнка
13.08.1959

Дочь: Медкова (Бобринских) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Бобринских (Пастухова) Зоя

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Голубцова (Бобринских Соломатина) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Бобринских (Пастухова) Зоя

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