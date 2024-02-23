Бобринских (Пастухова) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобринских (Пастухова) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.?

Дочь: Бобринских Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Бобринских Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобринских Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1959

Дочь: Медкова (Бобринских) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Бобринских Иван Иванович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Голубцова (Бобринских Соломатина) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Бобринских Иван Иванович

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