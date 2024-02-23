Бобринских (Пастухова) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.?
Дочь: Бобринских Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Бобринских Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1959
Дочь: Медкова (Бобринских) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Бобринских Иван Иванович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Голубцова (Бобринских Соломатина) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Бобринских Иван Иванович