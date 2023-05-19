Ивошина Дарья Макаровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Ходарева Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ивошин Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
10.12.1891
Отец ребёнка: Ивошин Тимофей Матвеевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ивошин Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Ивошин Тимофей Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно