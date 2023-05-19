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Ивошина Дарья Макаровна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Ходарева Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ивошин Тимофей Матвеевич

Рождение ребёнка
10.12.1891

Сын: Ивошин Даниил Тимофеевич

Отец ребёнка: Ивошин Тимофей Матвеевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Ивошин Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Ивошин Тимофей Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивошин Тимофей Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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