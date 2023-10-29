Борисов Николай Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Крылова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Крылова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Крылова Любовь Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова Любовь Викторовна

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