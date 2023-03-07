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Щетинин Василий Яковлевич

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Место рождения

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

?.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Щетинин Яков Антонович

Мать: не указана

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Волконитина Дарья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щетинин Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щетинин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
Смерть
?.11.1946
Колыхалино, Валуйский, Белгородская область
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