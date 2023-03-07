Щетинин Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти?.11.1946
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Щетинин Яков Антонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Волконитина Дарья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щетинин Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щетинин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.11.1946