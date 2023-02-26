Варвара Устинова
Место рожденияд.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Битого Камня Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.07.1855
Муж: Иван Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно