Резановъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1701
Сын: Резановъ Семъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1703
Сын: Резановъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Резановъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана