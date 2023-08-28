Мелихова Татьяна Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелихова Татьяна Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Мелихов Иван Андрианов

Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Мелихов Макар Андрианов

Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.06.1886

Сын: Мелихов Петр Андрианов

Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.06.1887

Сын: Мелихов Илья Андрианов

Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
21.01.1889

Дочь: Татьяна Андрианова

Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1890

Дочь: Марфа Андрианова

Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Домника Андрианова

Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.06.1893

Дочь: Феврония Андрианова

Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Мелихов Архип Андрианов

Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.04.1899

Дочь: Александра Андрианова

Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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