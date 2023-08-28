Мелихова Татьяна Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов
Рождение ребёнка
?.06.1886
Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов
Рождение ребёнка
?.06.1887
Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов
Рождение ребёнка
21.01.1889
Дочь: Татьяна Андрианова
Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов
Рождение ребёнка
01.07.1890
Дочь: Марфа Андрианова
Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Домника Андрианова
Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов
Рождение ребёнка
23.06.1893
Дочь: Феврония Андрианова
Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов
Рождение ребёнка
23.02.1896
Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов
Рождение ребёнка
22.04.1899
Дочь: Александра Андрианова
Отец ребёнка: Мелихов Андриан Стефанов
Смерть
Неизвестно