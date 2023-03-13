Сизова Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сизовъ Лукьянъ

Рождение ребёнка
1766

Сын: Сизовъ Василий

Отец ребёнка: Сизовъ Лукьянъ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Мочалова Ирина

Отец ребёнка: Сизовъ Лукьянъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизовъ Лукьянъ

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