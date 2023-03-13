Сизова Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сизовъ Лукьянъ
Рождение ребёнка
1766
Сын: Сизовъ Василий
Отец ребёнка: Сизовъ Лукьянъ
Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Мочалова Ирина
Отец ребёнка: Сизовъ Лукьянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сизовъ Лукьянъ