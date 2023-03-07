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Мареев Семён Иванов

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Место рождения

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Иван Марков

Мать: Агафья (Семёнова)

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
01.01.1908

Жена: Мареева Анна Иванова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1908

Сын: Мареев Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Мареева Анна Иванова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Военная служба
1910
солдат
Рождение ребёнка
24.11.1912

Сын: Мареев Иван Семёнов

Мать ребёнка: Мареева Анна Иванова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1915

Дочь: Анна Семёнова

Мать ребёнка: Мареева Анна Иванова

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Военная служба
1915
в действующей армии
Смерть
Неизвестно
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