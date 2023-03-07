Мареев Семён Иванов
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Иван Марков
Мать: Агафья (Семёнова)
Бракосочетание
01.01.1908
Жена: Мареева Анна Иванова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
06.11.1908
Мать ребёнка: Мареева Анна Иванова
Военная служба
1910
солдат
Рождение ребёнка
24.11.1912
Сын: Мареев Иван Семёнов
Мать ребёнка: Мареева Анна Иванова
Рождение ребёнка
22.03.1915
Дочь: Анна Семёнова
Мать ребёнка: Мареева Анна Иванова
Военная служба
1915
в действующей армии
Смерть
Неизвестно