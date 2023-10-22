Эверил Эйва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эверил Эйва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1565

Пол

Женский

Отец

1546 г.р.

Мать

1549 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1565

Отец: Уильямс Мартин

Мать: Уильямс Джоржия

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