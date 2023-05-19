Некрасова (-) Надежда Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1875
Сын: Некрасов Александр Павлович
Отец ребёнка: Некрасов Павел Васильев
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Пузанова Мария Павловна
Отец ребёнка: Некрасов Павел Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Некрасов Павел Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно